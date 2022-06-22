Путин заявил о создании резервной валюты на основе корзины БРИКС

Вопрос создания международной резервной валюты на основе валютной корзины стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) прорабатывается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Делового форума объединения, передает ТАСС.

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«Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», — сказал он.

Глава государства отметил, что деловые круги РФ в координации с бизнес-сообществами стран БРИКС предпринимают оперативные шаги по развитию транспортной инфраструктуры, а также перестраивают логистические маршруты и создают новые производственные цепочки.