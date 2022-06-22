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45 минут назад

Путин заявил о проработке создания резервной валюты на основе корзины БРИКС

BFM.RU

Вопрос создания международной резервной валюты на основе валютной корзины стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) прорабатывается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Делового форума объединения, передает ТАСС.

Путин заявил о создании резервной валюты на основе корзины БРИКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», — сказал он.

Глава государства отметил, что деловые круги РФ в координации с бизнес-сообществами стран БРИКС предпринимают оперативные шаги по развитию транспортной инфраструктуры, а также перестраивают логистические маршруты и создают новые производственные цепочки.

Путин добавил, что макроэкономическая политика России, несмотря на санкции, демонстрирует эффективность. Стране удалось защитить свою финансовую систему, начать стабилизировать ситуацию в промышленности. В России предпринимаются комплексные меры, направленные на снижение негативного влияния санкций, а также укрепление торгово-инвестиционных связей со всеми заинтересованными государствами, отметил президент.

Экономика,Владимир Путин,БРИКС,
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