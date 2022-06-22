Инфляция в России с 11 по 17 июня замедлилась до 16,42% в годовом выражении против 16,69% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ.

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"На неделе c 11 по 17 июня 2022 года дефляция на потребительском рынке продолжилась (-0,12%). В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,42%", - отмечается в обзоре.

По данным министерства, основной вклад в снижение цен продолжает вносить удешевление продовольственных товаров (-0,25% за неделю) за счет продолжающейся дефляции плодоовощной продукции. При этом на другие продукты питания сохранился умеренный рост цен в 0,07%, добавили в министерстве.

Кроме того, в Минэкономразвития отметили, что в сегменте непродовольственных товаров цены сохраняются стабильными вторую неделю подряд, а цены на бензин снижаются 15-ю неделю подряд.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что инфляция в России к концу года будут ниже прогнозируемых 17,5%, но останется двузначной.