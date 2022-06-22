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22 минуты назад

Байден выступил с призывом на фоне роста цен на топливо

Lenta.ru

Президент США Джо Байден выступил с призывом к американским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) увеличить производство бензина на фоне роста цен на топливо на внутреннем рынке, которые успели стать рекордными, сообщает РИА Новости.

Байден выступил с призывом к нефтеперерабатывающим заводам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я призываю национальные предприятия нефтяной промышленности перегонять больше нефти в бензин, чтобы тем самым добиться снижения цен», — заявил американский лидер.

Ранее Байден обращался с просьбой к Конгрессу и властям штатов временно отменить в стране топливный налог. Он уверен, что отмена топливного налога — далеко не единственная мера, которую можно принять для снижения расходов населения и поддержки американцев в условиях рекордной за несколько десятилетий инфляции.

Глава Минфина США Джанет Йеллен, в свою очередь, рассказала о механизме сокращения прибыли России от нефти. По словам Йеллен, инициатива, которая прорабатывается Вашингтоном и его союзниками, призвана расширить поставки российской нефти на мировой рынок, но при этом снизить ее стоимость.

Экономика,Джозеф Байден,Джанет Йеллен,Казначейство США,
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