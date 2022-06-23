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1 час назад

В США оценили объемы закупок российской нефти Китаем и Индией

Lenta.ru

Представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз высказалась о количестве российской нефти, которые приобретают КНР и Индия. Эту ситуацию она прокомментировала в интервью Bloomberg.

В США оценили объемы закупок российской нефти Китаем и Индией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Роуз оценила объемы нефти из России, закупки которой осуществляют Китай и Индия. Она предположила, что эти показатели превышают те данные, которые известны США.

«Сейчас, в частности, рынки нефти довольно нестабильные. Я слышала, что отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, полагаем», — допустила экономист.

Специалист выступила за снижение цен на нефть и выразила надежду на то, что клиенты заправок его ощутят.

Экономика,Цена на нефть,Администрация США,
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