Танкеры с российской нефтью стали чаще пропадать с радаров

Танкеры, перевозящие российскую нефть и перегружающие ее на другие суда, пропадают с радаров систем, отслеживающих передвижения на море, таких случаев становится больше. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, примерно за 10 дней близ Азорских островов в Атлантическом океане "пропали" по меньшей мере три танкера. Как полагает агентство, эти танкеры, вероятно, перегружали нефть на другие суда, хотя ранее, до начала конфликта на Украине, в таких местах подобные операции не проходили. Перегрузка нефти с одного судно на другое - обычная практика, но необычно в данном случае то, пишет агентство, что танкеры при этом пропадают с поля зрения.

Поскольку ранее Евросоюз ввел запрет на покупку российской нефти, хотя само это положение вступит в силу только в декабре, некоторые покупатели энергоносителя хотят сохранить факт поставок в тайне, полагает агентство. Кроме того, что российские танкеры пропадают из вида в районе Азорских островов, некоторые становятся не видны на пути в Азию.