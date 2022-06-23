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1 час назад

Танкеры с нефтью из России пропали с радаров

Lenta.ru

Танкеры с российской нефтью стали часто исчезать с радаров специальных систем, отслеживающих перемещение судов — за последние 10 дней из поля зрения пропали минимум три танкера. Последний раз суда были около Азорских островов, недалеко от Португалии, сообщает Bloomberg. С радаров также стали пропадать танкеры, идущие в Азию.

Танкеры с нефтью из России пропали с радаров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Агентство отмечает, что вблизи Азорских островов танкеры, вероятно, перегружали нефть на другие суда, хотя до начала военной спецоперации на Украине отгрузка там не проходила. Перегрузка нефти с одного судно на другое — обычная практика, но при этом местоположение танкеров, как правило, видно в мониторинговой системе.

Журналисты выдвигают предположение, что на фоне введения многочисленных антироссийских санкций некоторые покупатели хотят сохранить факт закупок топлива в тайне. К такой тактике прибегали перевозчики санкционной нефти из Ирана и Венесуэлы.

Россия сократила поставки газа в 12 стран ЕС

В начале июня Евросоюз одобрил шестой пакет антироссийских санкций, который включает в себя частичный отказ от закупок нефти у России. Ограничительные меры предполагают, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

Экономика,ЕС,
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