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39 минут назад

Ирану предсказали судьбу транспортного хаба для импорта товаров в РФ

Лера Букина

Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что страна может стать транспортным хабом для импортных товаров из третьих стран в Россию, а также экспорта российского зерна и подсолнечного масла. Об этом пишет ТАСС.

Ирану предсказали судьбу транспортного хаба для импорта товаров в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время Джалали находится с визитом в Дагестане.

«Мы заинтересованы в том, чтобы зерно, подсолнечное масло импортировать из России в Иран. И на взаимной основе Иран может отправлять много товаров в Россию, по многим таким товарам мы договорились. <…> Иран может стать очень хорошим хабом для импорта товаров через Иран в Россию. Те товары, которые мы можем сами производить, мы сами отправляли бы в Россию, и если что-то нужно - можно в других местах закупить и через Иран привезти в Россию, поэтому этот вопрос мы тоже очень серьезно прорабатываем», - подчеркнул он.

Джалали отметил, что транспортировка происходит по коридору «Север - Юг», который имеет автомобильное, железнодорожное, а также комбинированное с морским сообщением. По словам посла, сейчас для развития железнодорожного пути прорабатывают вопрос строительства участка Решт - Астара. Предполагается, что Россия примет в нем участие.

«Железная дорога начинается с Персидского залива до Финского залива и Санкт-Петербурга. <…> Сейчас, конечно, [дорога] не достроена, я имею в виду между Рештом и Астарой. Прорабатываем вопрос о том, чтобы в двустороннем формате с Россией построить данный участок», - подчеркнул Джалали.

Ранее Казем Джалали сообщил о готовности республики к поставкам в Россию стройматериалов, фруктов, овощей, обуви и кожаных изделий в рамках двустороннего экономического сотрудничества, передает агентство «Прайм».

Экономика,Казем Джалали,
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