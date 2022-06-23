Ирану предсказали судьбу транспортного хаба для импорта товаров в РФ

«Мы заинтересованы в том, чтобы зерно, подсолнечное масло импортировать из России в Иран. И на взаимной основе Иран может отправлять много товаров в Россию, по многим таким товарам мы договорились. <…> Иран может стать очень хорошим хабом для импорта товаров через Иран в Россию. Те товары, которые мы можем сами производить, мы сами отправляли бы в Россию, и если что-то нужно - можно в других местах закупить и через Иран привезти в Россию, поэтому этот вопрос мы тоже очень серьезно прорабатываем», - подчеркнул он.