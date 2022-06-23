Великобритания ввела новые санкции против России на фоне спецоперации Москвы на Украине. Об этом сообщило британское правительство, передает ТАСС.

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В кабмине заявили, что Лондон запрещает ввозить в Россию свою валюту — фунты стерлингов, а также власти запретили вывозить из Британии в РФ банкноты стран Евросоюза. Кроме того, новые ограничения коснулись технологий и товаров нефтепереработки.