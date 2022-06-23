Великобритания ввела новые санкции против России на фоне спецоперации Москвы на Украине. Об этом сообщило британское правительство, передает ТАСС.
В кабмине заявили, что Лондон запрещает ввозить в Россию свою валюту — фунты стерлингов, а также власти запретили вывозить из Британии в РФ банкноты стран Евросоюза. Кроме того, новые ограничения коснулись технологий и товаров нефтепереработки.
Соединенное Королевство запретило поставлять в Россию авиатопливо, товары и технологии, связанные с работой в море, с нефтью и ее переработкой, с химическим и биологическим оружием, а также критические промышленные технологии.