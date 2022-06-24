В Германии заявили о газовом кризисе в стране

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что его страна находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.
"Мы находимся в газовом кризисе <...>. Потребление газа надо сократить, где только возможно. В противном случае будет трудно", - сказал он в интервью изданию Der Spiegel, опубликованном в пятницу.
По словам Хабека, Германия столкнулась с беспрецедентной для себя ситуацией.
"Если поставки российского газа останутся на таком низком уровне, как сейчас, то нас уже ждет дефицит газа", - отметил он, подчеркнув, что зимой топливо в любом случае будет в ограниченном количестве, однако правительство Германии принимает меры для стабилизации поставок, в том числе за счет расширения инфраструктуры для сжиженного природного газа.
В четверг Хабек сообщил журналистам, что правительство Германии повысило степень готовности реагирования на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех, что должно позволить заполнить газохранилища к зиме, несмотря на сокращение поставок из РФ. Вторая степень означает, что правительство имеет право рекомендовать компаниям экономить газ. Третья степень, о которой речи пока не идет, объявляется, если рынок сам уже не в состоянии обеспечить снабжение газом. В этом случае роль распределителя берет на себя Федеральное сетевое агентство ФРГ, оно принимает решения о том, кто получает газ в приоритетном порядке.
Этот шаг правительства ФРГ является реакцией на ситуацию с поставками российского газа по "Северному потоку", которые сократились до 40%. 14 июня "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей. Siemens при этом утверждает, что турбину пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.