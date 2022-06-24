В Германии заявили о газовом кризисе в стране

"Мы находимся в газовом кризисе <...>. Потребление газа надо сократить, где только возможно. В противном случае будет трудно", - сказал он в интервью изданию Der Spiegel , опубликованном в пятницу.

"Если поставки российского газа останутся на таком низком уровне, как сейчас, то нас уже ждет дефицит газа", - отметил он, подчеркнув, что зимой топливо в любом случае будет в ограниченном количестве, однако правительство Германии принимает меры для стабилизации поставок, в том числе за счет расширения инфраструктуры для сжиженного природного газа.

В четверг Хабек сообщил журналистам, что правительство Германии повысило степень готовности реагирования на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех, что должно позволить заполнить газохранилища к зиме, несмотря на сокращение поставок из РФ. Вторая степень означает, что правительство имеет право рекомендовать компаниям экономить газ. Третья степень, о которой речи пока не идет, объявляется, если рынок сам уже не в состоянии обеспечить снабжение газом. В этом случае роль распределителя берет на себя Федеральное сетевое агентство ФРГ, оно принимает решения о том, кто получает газ в приоритетном порядке.