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1 час назад

Ключевой ставке ЦБ предрекли новое снижение

Lenta.ru

Центробанк России может пойти на снижение ключевой ставки на два-три процентных пункта, допустил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Он добавил, что аргументом к такому шагу может стать наблюдаемое переукрепление рубля.

Ключевой ставке ЦБ предрекли новое снижение
Фото: ТАССТАСС

Банк России допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в ближайшее время, сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку первый зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин. В настоящее время ставка составляет 9,5 процента годовых.

«Очевидно, что снижать ставку можно и дальше, — считает Самиев. — Те факторы, которые были актуальны на момент резкого повышения, а потом небыстрого, но все же снижения уже не действуют. Переукрепление рубля тоже является одним из важных аргументов к снижению. По моим оценкам, допустим, шаг еще в два-три процентных пункта. Он будет достаточно эффективен, но вместе с тем не принесет никаких негативных последствий».

До 10 июня процентная ставка составляла 11 процентов. Центробанк на заседании совета директоров принял решение понизить ее на 1,5 процентного пункта. Нынешнее понижение стало четвертым подряд после того, как в конце февраля ЦБ резко повысил ставку с 9,5 до 20 процентов годовых на фоне снижения курса рубля, роста инфляции и введения первых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине.

Экономика,Владимир Чистюхин,Павел Самиев,Банк России,Госдума,
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