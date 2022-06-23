Ключевой ставке ЦБ предрекли новое снижение

«Очевидно, что снижать ставку можно и дальше, — считает Самиев. — Те факторы, которые были актуальны на момент резкого повышения, а потом небыстрого, но все же снижения уже не действуют. Переукрепление рубля тоже является одним из важных аргументов к снижению. По моим оценкам, допустим, шаг еще в два-три процентных пункта. Он будет достаточно эффективен, но вместе с тем не принесет никаких негативных последствий».