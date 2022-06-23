Минфин провел выплаты по евробондам в рублях

«Минфин России информирует, что в соответствии с указом президента РФ от 22 июня 2022 года... средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году (ISIN RU000A0JXTS9, RU000A0JXTT7) и в 2047 году (RU000A0JXU14, RU000A0JXU22) в общей сумме 12,51 миллиарда рублей (эквивалент 234,85 миллиона долларов США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», - указывает министерство.