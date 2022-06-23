Минфин провел выплаты по евробондам в рублях

Министерство финансов России выплатило в рублях купоны по двум выпускам евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах. Общая сумма составила 12,51 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
«Минфин России информирует, что в соответствии с указом президента РФ от 22 июня 2022 года... средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году (ISIN RU000A0JXTS9, RU000A0JXTT7) и в 2047 году (RU000A0JXU14, RU000A0JXU22) в общей сумме 12,51 миллиарда рублей (эквивалент 234,85 миллиона долларов США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», - указывает министерство.
Так, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации ведомство исполнило в полном объеме.
Министерство разместило данные выпуски евробондов в 2017 году под 4,25% и 5,25% годовых соответственно, и потом несколько раз их доразмещал. Сейчас в обращении находятся евробонды выпуска Россия-2027 в объеме 2,4 миллиарда долларов, Россия-2047 - 7 миллиардов долларов.
Минфин РФ 24 июня будет должен выплатить купон еще по одному выпуску евробондов - Россия-2028 на сумму 159 миллионов долларов.