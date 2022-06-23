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41 минуту назад

Минфин сообщил о выплате в рублях купонов по евробондам

Лера Букина

Министерство финансов России выплатило в рублях купоны по двум выпускам евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах. Общая сумма составила 12,51 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин провел выплаты по евробондам в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Минфин России информирует, что в соответствии с указом президента РФ от 22 июня 2022 года... средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году (ISIN RU000A0JXTS9, RU000A0JXTT7) и в 2047 году (RU000A0JXU14, RU000A0JXU22) в общей сумме 12,51 миллиарда рублей (эквивалент 234,85 миллиона долларов США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», - указывает министерство.

Так, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации ведомство исполнило в полном объеме.

Министерство разместило данные выпуски евробондов в 2017 году под 4,25% и 5,25% годовых соответственно, и потом несколько раз их доразмещал. Сейчас в обращении находятся евробонды выпуска Россия-2027 в объеме 2,4 миллиарда долларов, Россия-2047 - 7 миллиардов долларов.

Минфин РФ 24 июня будет должен выплатить купон еще по одному выпуску евробондов - Россия-2028 на сумму 159 миллионов долларов.

Экономика,Минфин России,Национальный расчетный депозитарий,
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