Индия увеличила импорт российской нефти в 50 раз

Нефтеперерабатывающие компании Индии в 50 раз нарастили закупки российской сырой нефти с апреля по июнь, сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники в правительстве.
По их данным, за последние три месяца импорт российской нефти увеличился в 50 раз и в настоящее время впервые составляет 10% всей сырой нефти, закупаемой Индией за рубежом. До 24 февраля он не превышал 0,2% общего объема таких индийских закупок.
«Сейчас Россия входит в десятку главных поставщиков нефти в Индию. В мае Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала вторым крупнейшим экспортером этого сырья в республику после Ирака», – передает ТАСС сообщение источника.
Также отмечается, что Индия воспользовалась ситуацией, когда Россия стала продавать нефть со скидкой до 30 долларов за баррель в период, когда мировые цены на энергоносители значительно выросли. В мае Индия закупила около 25 млн баррелей российской нефти.
После США и Китая Индия является крупнейшим мировым потребителем нефти, более 85% которой закупается за рубежом.
Напомним, Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.