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49 минут назад

Индия увеличила импорт российской нефти в 50 раз с апреля по июнь

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Нефтеперерабатывающие компании Индии в 50 раз нарастили закупки российской сырой нефти с апреля по июнь, сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники в правительстве.

Индия увеличила импорт российской нефти в 50 раз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их данным, за последние три месяца импорт российской нефти увеличился в 50 раз и в настоящее время впервые составляет 10% всей сырой нефти, закупаемой Индией за рубежом. До 24 февраля он не превышал 0,2% общего объема таких индийских закупок.

«Сейчас Россия входит в десятку главных поставщиков нефти в Индию. В мае Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала вторым крупнейшим экспортером этого сырья в республику после Ирака», – передает ТАСС сообщение источника.

Также отмечается, что Индия воспользовалась ситуацией, когда Россия стала продавать нефть со скидкой до 30 долларов за баррель в период, когда мировые цены на энергоносители значительно выросли. В мае Индия закупила около 25 млн баррелей российской нефти.

После США и Китая Индия является крупнейшим мировым потребителем нефти, более 85% которой закупается за рубежом.

Напомним, Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.

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