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1 час назад

В Германии усомнились в возможности заполнить газохранилища до зимы

Мария Иванова

Газовые хранилища Германии вряд ли удастся заполнить к зиме, если поставки по «Северному потоку» останутся на низком уровне. Об этом сообщается на сайте Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA).

В Германии усомнились в возможности заполнить газохранилища до зимы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В BNetzA заявили, что поставки по «Северному потоку» были сокращены примерно до 40 процента от максимальной пропускной способности.

«Если поставки российского газа по газопроводу «Северный поток - 1» останутся на таком низком уровне, вряд ли удастся к декабрю достичь уровня хранения в 90 процентов без дополнительных мер», - подчеркнули в агентстве.

Сокращение поставок также влияет на транзит газа в другие европейские страны - Францию, Австрию и Чехию, заявили в BNetzA.

«Ситуация напряженная, нельзя исключать ее ухудшение. Однако поставки газа в Германию в настоящее время стабильны, их безопасность продолжает обеспечиваться. <…> Компании и частные потребители должны ожидать значительного роста цен на газ. BNetzA однозначно поддерживает призыв к экономии газа», - подчеркнули в агентстве.

По данным агентства, к 23 июня газовые хранилища Германии были заполнены на 58,65 процента.

Российские власти ранее заявили, что сокращение поставок связано с санкциями, которые задержали доставку необходимого оборудования из Канады в Германию.

На фоне этого вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страна будет использовать больше угля для выработки электроэнергии.

23 июня он объявил о второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу. Она предполагает, что бизнес будет снижать расход газа.

Экономика,Роберт Хабек,
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