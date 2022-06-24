США введут пошлины на азотные удобрения из России

Поставляемые из России азотные удобрения «продаются или, вероятно, будут продаваться в Соединённых Штатах по заниженным экспортным ценам». К такому выводу пришло министерство торговли США, исходя из анализа поставок с апреля 2020 года по март 2021-го. В связи с этим ведомство попросит Таможенную службу ввести антидемпинговые пошлины на эти удобрения. Пошлины на продукцию из России могут составить от 8 до 122%.

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По данным Минторга США, российские производители и экспортёры карбамидо-аммиачной смеси получают попадающие под действие американских компенсационных мер субсидии. При этом продукция продаётся по заниженной стоимости, следует из опубликованного в Федеральном реестре проект документа.

«Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США»,— указано в документе.

В итоге антидемпинговые пошлины на продукцию компании «Акрон» могут составить более 8%, «Азота», «Невинномысского азота» и «Еврохима» — 23,9%, а «Куйбышевазота» и группы компаний «Азот» — более 122%. Из документа следует, что во время антидемпингового расследования с этих поставщиков пошлины будут взиматься в размере демпинговой разницы, а со всех остальных в размере 14,9%.

Ранее сообщалось, что американские власти тайно поощряют сельскохозяйственные и судоходные компании покупать и перевозить больше российских удобрений. Это происходит на фоне санкций и ожиданий мирового продовольственного кризиса, рассказывал Bloomberg. Отмечалось, что многие транспортные и страховые компании, а также банки боятся сотрудничать с производителями удобрений из РФ, поскольку не хотели непреднамеренно нарушить правила Вашингтона.