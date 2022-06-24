Польша поставила Германии условие по помощи с нефтью

Польша поставила Германии условие сотрудничества в нефтеперерабатывающей отрасли — республика должна пресечь участие России в различных нефтяных проектах страны. Об этом сообщила в интервью Польскому агентству печати министр климата и окружающей среды Анна Москва. Ее слова приводит ТАСС.

Разрабатываемое между Польшей и Германией соглашение в обход России предусматривает тесное сотрудничество нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), расширение использования нефтяного терминала в Гданьске и его хранилищ.

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«Мы хотим подписать соглашение о сотрудничестве, продолжаются деловые переговоры между PERN [польский оператор нефтепроводов] и немецкими операторами, но мы ждем окончательного вывода российских акций из НПЗ в Шведте [доля в котором принадлежит российской компкомпании "Роснефть"]», — рассказала она.

Министр подчеркнула, что Польша готова помочь Германии только при «полном отсутствии какого-либо российского участия во всех элементах, то есть в хранении или на самом заводе, во всем, что связано с нефтью в Германии».

Согласно Москве, страна уже готова подписать соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает, в частности, поставки нефтепродуктов в Германию через порт в Гданьске. Будущее взаимодействия двух стран в настоящее время зависит от решения ФРГ.

«Мы ждем немецкую сторону. Все в их руках… Однако этот российский элемент должен исчезнуть с немецкой сцены», — еще раз уточнила условие сотрудничества министр климата.