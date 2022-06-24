Россия выплатила в рублях очередной купон по евробондам

Минфин сообщил о выплате в рублях купона по выпуску евробондов с погашением в 2028 году на сумму 8,5 млрд рублей. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

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Таким образом, Минфин в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям в соответствии с указом президента РФ.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году (ISIN XS0088543193, US78307AAE38) в сумме 8,5 млрд. руб. (эквивалент 159,4 млн. долл. США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», - сообщил Минфин.

Накануне ведомство сообщило, что выплатило в рублях купоны по двум выпускам евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах. Общая сумма составила 12,51 миллиарда рублей.