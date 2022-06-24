Минфин во второй раз попробовал погасить валютный госдолг рублями

Российское министерство финансов выплатило купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году на сумму 159,4 миллиона долларов в рублевой форме, переведя на счета НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» 8,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Это вторая выплата, проведенная после того, как 22 июня президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новый порядок выплат по внешнему валютному госдолгу.

Документ разрешает Минфину открывать рублевые счета на имя иностранных депозитариев, бенефициарами которых станут владельцы бумаг и иные лица в порядке, установленном самим финансовым ведомством и Центробанком. Платежным агентом в этом случае выступает Национальный расчетный депозитарий.

Такую схему расчетов правительство анонсировало еще в мае, когда Минфин США не продлил срок действия генеральной лицензии, позволяющей России обслуживать свой долг в иностранной валюте. Тогда в Кремле идею поддержали.

Первый перевод в рублях по этой схеме российский Минфин выполнил накануне, на сумму 12,51 миллиарда рублей. Глава ведомства Антон Силуанов отказался считать ситуацию дефолтом. По его мнению, что речь идет о форс-мажоре, который устроили США, чтобы повесить на Россию ярлык неплательщика.