Путин: Россия сможет поставить на мировой рынок 50 млн тонн зерна

"Урожай у нас намечается хорошим. Бог даст – у нас все будет нормально. И мы от 37 миллионов тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна", - сказал российский президент.