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34 минуты назад

Путин: Россия сможет поставить на мировой рынок 50 млн тонн зерна

Газета.Ru

В России намечается хороший урожай в этом году, и страна сможет поставить на мировой рынок порядка 50 миллионов тонн зерна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите БРИКС, сообщает РИА "Новости".

Путин: Россия сможет поставить на мировой рынок 50 млн тонн зерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Урожай у нас намечается хорошим. Бог даст – у нас все будет нормально. И мы от 37 миллионов тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна", - сказал российский президент.

Он также подчеркнул, что страна готова исполнять все свои контрактные обязательства и поставлять на мировой рынок, помимо зерна, энергоносители и удобрения.

"Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия, и мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции", - заявил Путин.

Кроме того, российский лидер заявил о циничном отношении западных стран к проблемам с продовольствием в развивающихся странах, указывая на то, что скачок цен на зерно больше всего ударил по ним.

Экономика,Владимир Путин,БРИКС,
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