Блинкен оценил влияние запрета на экспорт золота РФ

Запрет на экспорт золота будет иметь значительное влияние на экономику России. Такое мнение высказал в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
"Это вторая по уровню доходов статья экспорта России после энергетики. Она составляет $19 млрд в год, причем основная часть приходится на страны G7. Это значительно", - сказал он.
Блинкен добавил, что, по его мнению, введенные ранее Западом санкции также оказывают существенное влияние на экономику России.
"Мы уже видим прогнозы, что российская экономика в следующем году сократится на 8-15%. Рубль поддерживается искусственно большой ценой, тысячи компаний покинули Россию", - отметил Блинкен.
"И все это будет нарастать, и нарастать, и нарастать", - добавил госсекретарь.