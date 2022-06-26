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1 час назад

Блинкен ожидает значительного влияния запрета на экспорт золота на экономику России

ТАССиещё 3

Запрет на экспорт золота будет иметь значительное влияние на экономику России. Такое мнение высказал в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

Блинкен оценил влияние запрета на экспорт золота РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это вторая по уровню доходов статья экспорта России после энергетики. Она составляет $19 млрд в год, причем основная часть приходится на страны G7. Это значительно", - сказал он.

Лидеры G7 запретят импорт золота из России

Блинкен добавил, что, по его мнению, введенные ранее Западом санкции также оказывают существенное влияние на экономику России.

"Мы уже видим прогнозы, что российская экономика в следующем году сократится на 8-15%. Рубль поддерживается искусственно большой ценой, тысячи компаний покинули Россию", - отметил Блинкен.

"И все это будет нарастать, и нарастать, и нарастать", - добавил госсекретарь.

Экономика,Энтони Блинкен,
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