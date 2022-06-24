В Болгарии возникли разногласия по оплате российского газа в рублях

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что у него возникли разногласия с президентом страны Руменом Радевом по оплате российского газа в рублях. Об этом сообщает The Guardian.

Политик рассказал, что глава государства не одобрил решение кабмина отказаться от оплаты газа из России в рублях. Кроме того, Радев выступил «категорически против» оснащения Киева оружием.

По словам Петкова, если ему не удастся сформировать коалицию, тогда политика Болгарии по отношению к Украине изменится. Он добавил, что переходное правительство может договориться с российским «Газпромом» и согласиться на схему оплаты газа в рублях.

О намерении перевести оплату поставок российского газа в европейские страны в рубли Президент России Владимир Путин заявил в конце марта. Позднее правительство опубликовало схему, по которой будет происходить оплата. Согласно ей, покупатели будут открывать в Газпромбанке счета в рублях и евро, а кредитная организация самостоятельно будет закупать рубли на внутреннем рынке из средств валютных платежей за газ.