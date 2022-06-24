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46 минут назад

В Болгарии возникли разногласия по оплате российского газа в рублях

Lenta.ru

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что у него возникли разногласия с президентом страны Руменом Радевом по оплате российского газа в рублях. Об этом сообщает The Guardian.

В Болгарии возникли разногласия по оплате российского газа в рублях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик рассказал, что глава государства не одобрил решение кабмина отказаться от оплаты газа из России в рублях. Кроме того, Радев выступил «категорически против» оснащения Киева оружием.

По словам Петкова, если ему не удастся сформировать коалицию, тогда политика Болгарии по отношению к Украине изменится. Он добавил, что переходное правительство может договориться с российским «Газпромом» и согласиться на схему оплаты газа в рублях.

О намерении перевести оплату поставок российского газа в европейские страны в рубли Президент России Владимир Путин заявил в конце марта. Позднее правительство опубликовало схему, по которой будет происходить оплата. Согласно ей, покупатели будут открывать в Газпромбанке счета в рублях и евро, а кредитная организация самостоятельно будет закупать рубли на внутреннем рынке из средств валютных платежей за газ.

Впоследствии власти некоторых стран, а также отдельные компании отказались от исполнения этих условий, в результате чего «Газпром» прекратил поставки в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды.

Экономика,Кирил Петков,Владимир Путин,Газпромбанк,Газпром,
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