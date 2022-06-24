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1 час назад

В МВФ оценили вероятность рецессии в США

Lenta.ruиещё 2

Экономика США в 2023-2024 годах замедлится, но избежит рецессии. Однако добиться этого будет все сложнее. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ), пишет ТАСС.

В МВФ оценили вероятность рецессии в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Учитывая курс, намеченный на июньской встрече Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и ожидаемое сокращение бюджетного дефицита, мы ждали, что экономика США замедлится. Мы осознаем, что путь к тому, чтобы избежать рецессии в США, сужается. Мы должны признать неопределенность текущей ситуации», — подтвердила директор-распорядитель МВФ Кристалины Георгиева.

Эксперты МВФ ожидают снижения темпов роста реального ВВП до 1,7 процента и 0,8 процента 2023-2024 годах, с 2,9 процента, прогнозируемых по итогам текущего года . Однако в 2025 и 2026 году, по оценкам специалистов, показатели возрастут до 1,7 процента и 2,1 процента.

Согласно прогнозу фонда, инфляция по итогам текущего года составит 5,4 процента, в 2023 году вернется к 2 процентам и еще через год снизится до 1,8 процента.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск, американский экономист и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини и аналитики Goldman Sachs предупредили о риске рецессии в США. Маск считает, что спад экономики Соединенных Штатов неизбежен. В Goldman Sachs подчеркнули, что вероятность наступления рецессии в течение 2023 года составляет 30 процентов.

Экономика,Илон Маск,SpaceX,Международный валютный фонд,
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