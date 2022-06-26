Блинкен оценил влияние запрета на экспорт золота РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN, что санкции со стороны стран «Большой семерки» (G7), направленные на ограничение поставок российского золота, лишат Москву порядка $19 млрд в год. По его мнению, это нанесет сильный удар по одной из самых прибыльных статей экспорта РФ. Об этом пишет РИА «Новости».
Энтони Блинкен подчеркнул, что экспорт драгоценного металла является для Москвы «второй по прибыльности» статьей после различных энергоносителей, таких, как нефть, газ и уголь. Он отметил, что потеря $19 млрд в год будет «значительной» даже для России.
Ранее сообщалось, что Соединенное Королевство, США, Япония и Канада, а в последующем, возможно, и другие страны намереваются ввести запрет на приобретение золота из России.
Санкции на торговлю драгметаллом вступят в силу в ближайшее время. Они будут распространяться исключительно на импорт золота, добытого российскими промышленниками после введения эмбарго. Приобретенного ранее ограничительные меры не коснутся.