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54 минуты назад

Блинкен оценил влияние запрета на экспорт золота РФ

Елена Прошина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN, что санкции со стороны стран «Большой семерки» (G7), направленные на ограничение поставок российского золота, лишат Москву порядка $19 млрд в год. По его мнению, это нанесет сильный удар по одной из самых прибыльных статей экспорта РФ. Об этом пишет РИА «Новости».

Блинкен оценил влияние запрета на экспорт золота РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Энтони Блинкен подчеркнул, что экспорт драгоценного металла является для Москвы «второй по прибыльности» статьей после различных энергоносителей, таких, как нефть, газ и уголь. Он отметил, что потеря $19 млрд в год будет «значительной» даже для России.

Лидеры G7 запретят импорт золота из России

Ранее сообщалось, что Соединенное Королевство, США, Япония и Канада, а в последующем, возможно, и другие страны намереваются ввести запрет на приобретение золота из России.

Санкции на торговлю драгметаллом вступят в силу в ближайшее время. Они будут распространяться исключительно на импорт золота, добытого российскими промышленниками после введения эмбарго. Приобретенного ранее ограничительные меры не коснутся.

Экономика,Энтони Блинкен,
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