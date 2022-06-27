Der Spiegel: у Германии нет альтернативы российскому газу

Германия чересчур зависима от газа из России и не сможет в ближайшие десятки лет отказаться от него в пользу возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает Der Spiegel.

Берлин долгое время получал выгоды от дешевого российского газа. Это тормозило переход ФРГ на «зеленую энергию».

«В конце концов Германия получала 55% газа из России; зависимость, которая теперь должна быть сокращена как можно быстрее, «до нуля – навсегда», как пообещала в Киеве министр иностранных дел Анналена Бербок. И снова правительство делает опасную ставку», – цитирует статью ФАН.