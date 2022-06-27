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2 часа назад

В Германии заявили о «новой ловушке» Путина

Мария Иванова

Обозреватель Die Welt Тобиас Кауфер заявил, что Европа рискует попасть в «новую сырьевую ловушку» президента РФ Владимира Путина. Это произойдет, если Россия получит контроль над боливийскими месторождениями лития, необходимого для производства электромобилей.

В Германии заявили о «новой ловушке» Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Геологической службы США, Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития - 21 миллион тонн, опережая Аргентину (19) и Чили (9,8) и ищет деловых партнеров для добычи сырья. Россия здесь находится в авангарде, подчеркнул Кауфер.

За производство литиевых аккумуляторов, необходимых для электромобилей, «бушует жесткая глобальная конкуренция», заявил он. Те, у кого есть доступ к месторождениям лития, могут влиять на цены и его доступность.

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По мнению Кауфера, у России сейчас «особенно хорошие шансы» на партнерство в Боливии. Если Москва добьется успеха в этой стране, Европа может получить новую зависимость от России - на этот раз литиевую.

В начале июня посол РФ в Боливии Михаил Леденев сообщил, что президента страны Луиса Арсе пригласили в Россию.

Дипломат заявил, что это «хороший момент для установления нового уровня отношений» между двумя странами, в том числе и в том, что касается торговли.

Экономика,Луис Арсе,Владимир Путин,
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