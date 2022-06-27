Германия готова делиться газом с соседними странами ЕС

Германия, призывающая промышленность и потребителей экономить газ в условиях снижения прокачки из России, решила делиться топливом с соседними государствами Евросоюза, заявил министр экономики и защиты климата Роберт Хабек перед заседанием Совета ЕС по энергетике в Люксембурге. Слова министра о планах Берлина цитирует ТАСС.

«Если Германия сейчас пытается заполнить свои хранилища, то не для того, чтобы снабжать только Германию, но и соседние страны: Чехию, Австрию. При определенных обстоятельствах Польша, Франция будут нуждаться в нашей поддержке, как и наоборот», — сказал он.

Хабек заметил, что кризис в одной стране может вызвать проблемы и в другой, а потому Европа «зависит от солидарности». В самой ФРГ газоснабжение сейчас обеспечивается, «пусть и не в тех объемах, как до снижения потоков газа по "Северному потоку"», добавил он.

23 июня Роберт Хабек заявил, что ФРГ сталкивается с газовым кризисом, а жители и предприятия должны сократить потребление газа — «сейчас, летом, а затем и зимой». Также Хабек объявил о начале второй из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису.