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39 минут назад

Германия заявила о готовности делиться газом из своих хранилищ с соседними странами ЕС

ТАСС

Германия намерена делиться газом из своих хранилищ с соседними государствами ЕС; ни одна страна не справится с энергетическим кризисом в одиночку. Об этом заявил в понедельник журналистам вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек перед заседанием Совета ЕС по энергетике в Люксембурге.

Германия готова делиться газом с соседними странами ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Газовый рынок уже очень сильно регулируется на общеевропейском уровне. Ни одна страна не может быть предоставлена сама себе", - сказал он.

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"Если Германия сейчас пытается заполнить свои хранилища, то не для того, чтобы снабжать только Германию, но и соседние страны: Чехия, Австрия, при определенных обстоятельствах Польша, Франция тогда будут нуждаться в нашей поддержке, как и наоборот", - отметил Хабек.

"Здесь Европа должна сохранить сплоченность", - добавил он. "Кризис со снабжением в одной стране приведет к кризису в другой. Мы зависим от солидарности", - считает министр.

Вице-канцлер охарактеризовал как "неплохую" ситуацию с газоснабжением в стране.

"Оно обеспечено. В последние дни удается заполнять хранилища, пусть и не в тех объемах, как до снижения потоков газа по "Северному потоку", - сказал он.

Тем не менее он призвал не поддаваться самообману и задуматься о предстоящей зиме.

23 июня Хабек сообщил журналистам, что правительство Германии повысило степень готовности реагирования на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех, что должно позволить заполнить газохранилища к зиме, несмотря на сокращение поставок из РФ. Вторая степень означает, что правительство имеет право порекомендовать компаниям экономить газ. Третья степень, о которой речи пока не идет, вводится, если рынок сам уже не в состоянии обеспечить снабжение газом. В этом случае роль распределителя берет на себя Федеральное сетевое агентство, оно принимает решения о том, кто получает газ в приоритетном порядке.

Шаг правительства ФРГ является реакцией на ситуацию с поставками российского газа по "Северному потоку", которые сократились до 40%. 14 июня "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей. Siemens при этом утверждает, что турбину пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

Экономика,Роберт Хабек,Siemens,Совет Европы,Газпром,ЕС,
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