Минфин отреагировал на сообщения о дефолте

Россия направила средства для совершения платежа по еврооблигациям заблаговременно, однако из-за действий зарубежных финансовых посредников сумма не дошла до конечных получателей, следует из материалов на сайте Минфина России. В министерстве подчеркнули, что данное событие не может рассматриваться как дефолт.

Фото: ТАСС ТАСС

"В соответствии с эмиссионной документацией по указанным выпускам событием дефолта является отсутствие платежа (failure to pay) со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно - 20 мая 2022 года. В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Минфине подчеркнули, что средства, направленные РФ, не были доведены до конечных адресатов международными расчетно-клиринговыми системами, хотя те получили их заблаговременно и имели правовую и финансовую возможность совершить необходимые переводы.

"Принимая во внимание, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина России, в случае неполучения от них выплат по еврооблигациям Российской Федерации инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты", - резюмировали в министерстве.

Выполнение обязательств

Россия не отказывается от выполнения своих долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов, отмечает Минфин.

"Российская Федерации не отказывается от выполнения своих долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов. С этой целью в условиях отсутствия технической возможности осуществления платежей в иностранных валютах Российская Федерации предложила инвесторам новый механизм расчетов в соответствии с указом президента Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 394", - указывают в Минфине.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что в РФ произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. Издание подчеркнуло, что крайний срок для выплаты $100 млн по купонам истек в ночь на 27 июня. По версии агентства, если инвесторы до окончания установленного крайнего срока не получают оговоренные средства, такая ситуация считается дефолтом. Оно также отметило, что подобное положение наблюдается впервые с 1918 года.