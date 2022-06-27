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27 минут назад

Reuters назвало не имеющим ничего общего с реальным положением "дефолт" России

ТАССиещё 1

Технический дефолт, который Соединенные Штаты пытаются объявить России по внешнему долгу, не имеет ничего общего с реальным состоянием российской экономики, которая демонстрирует устойчивость на фоне масштабных санкций со стороны Запада. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Reuters: "дефолт" РФ не имеет ничего общего с реальным положением дел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, специалисты обращают внимание на то, что рубль является в настоящее время "самой сильной валютой" в мире, которая за последние месяцы лучше других укрепилась по отношению к доллару США. Согласно экспертам, усиление рубля произошло вследствие роста доходов РФ от экспорта энергоресурсов, снижения объемов импортируемой продукции и контролем за движением капитала. Еще одним признаком устойчивости российской экономики Reuters назвало высокие цены на нефть, поступления от продажи которой вносят весомый вклад в формирование бюджета, а также снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 9,5% годовых, что стало сигналом о постепенной нормализации экономической ситуации в стране.

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Кроме того, аналитики указывают на отсутствие продовольственного дефицита в России и низкий уровень безработицы, которая составляет исторически минимальные 4%. В этой связи Reuters отмечает, что власти РФ "могут и готовы" исполнять свои внешние долговые обязательства, однако этому препятствуют действия самого Запада.

Ранее агентство Bloomberg выступило с утверждением, что в РФ произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. По его информации, крайний срок для выплаты $100 млн по купонам истек в ночь на 27 июня. По версии агентства, если инвесторы до окончания установленного крайнего срока не получают оговоренные средства, такая ситуация считается дефолтом. Оно также отметило, что подобное положение наблюдается впервые с 1918 года.

США ранее не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, позволявшей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. На минувшей неделе РФ впервые исполнила в рублях обязательства по еврооблигациям с использованием нового механизма, позволяющего проводить такие выплаты. Минфин России неоднократно заявлял, что страна продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ американских коллег продлевать лицензию на его обслуживание, а выплаты будут производиться в рублях. По словам министра финансов Антона Силуанова, Соединенные Штаты и Евросоюз создают искусственные преграды для обслуживания российского внешнего долга, чтобы "повесить ярлык "дефолт".

Экономика,Антон Силуанов,Минфин России,Банк России,ЕС,
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