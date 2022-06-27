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34 минуты назад

Экспорт СПГ из США в Европу увеличился в три раза

ТАСС

Экспорт СПГ из США в Европу вырос почти в три раза с марта. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Экспорт СПГ из США в Европу увеличился в три раза
Фото: ТАССТАСС

"С марта мировой экспорт СПГ в Европу увеличился на 75% по сравнению с 2021 годом. Экспорт СПГ из США в Европу вырос почти в три раза. Для достижения данной цели Еврокомиссия и страны Евросоюза создали Энергетическую платформу ЕС, чтобы координировать действия по обеспечению надежных и диверсифицированных энергетических поставок в ЕС, включая общую закупку трубопроводного газа, СПГ и водорода", - говорится в документе.

Экономика,Джозеф Байден,Еврокомиссия,ЕС,
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