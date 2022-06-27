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1 час назад

США анонсировали санкции за вывоз зерна с Украины

Lenta.ru

Власти США анонсировали санкции на уровне стран «Большой семерки» (G7) за вывоз зерна с территории Украины, говорится в пресс-релизе Белого дома.

США анонсировали санкции за вывоз зерна с Украины
Фото: ТАССТАСС

«Лидеры стран "семерки" примут решение о введении санкций за нарушения прав человека, включая военные преступления, осуществление нелегитимной власти на территории Украины, а также пособничество России в вывозе украинского зерна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые ограничительные меры приурочены к проходящему в Германии с 26 по 28 июня саммиту стран G7.

Западные страны ранее неоднократно обвиняли Россию в препятствовании вывозу украинского зерна и провоцированию его дефицита на мировом рынке. Москва отвергает претензии и заявляет, что не мешает вывозу пшеницы из украинских портов. Осуществить его, по версии Кремля, невозможно из-за того, что акватория портов заминирована.

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