Европа будет продолжать получать нефть из России через «черный ход». Речь идет об Индии, сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление аналитика Алекса Лоусона.
«Растут опасения, что Индия станет «черным ходом» в Европу для российской нефти», — указал Алекс Лоусон.
Он отметил, что импорт нефти из России в Индию всегда был небольшим в связи с высокими расходами на транспортировку. Но сейчас Индия закупает максимальный объем российской нефти – настолько значительный, что Запад озадачен ее судьбой.
Лоусон указал на сложности в отслеживании
поставок нефти, которая уже попала в Индию. Это обусловлено тем, что несколько партий сырой нефти могут прибыть в порт из разных стран, при этом они будут смешаны вместе.
Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что власти Индии настоятельно рекомендуют государственным нефтяным компаниям импортировать в больших объемах российскую нефть, которая поставляется со скидкой.