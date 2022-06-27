Европа будет продолжать получать нефть из России через «черный ход». Речь идет об Индии, сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление аналитика Алекса Лоусона.

«Растут опасения, что Индия станет «черным ходом» в Европу для российской нефти», — указал Алекс Лоусон.

Он отметил, что импорт нефти из России в Индию всегда был небольшим в связи с высокими расходами на транспортировку. Но сейчас Индия закупает максимальный объем российской нефти – настолько значительный, что Запад озадачен ее судьбой.

Лоусон указал на сложности в отслеживании

поставок нефти, которая уже попала в Индию. Это обусловлено тем, что несколько партий сырой нефти могут прибыть в порт из разных стран, при этом они будут смешаны вместе.