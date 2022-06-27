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1 час назад

СМИ раскрыли «черный ход» для российской нефти в Европу

Лера Букина

Европа будет продолжать получать нефть из России через «черный ход». Речь идет об Индии, сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление аналитика Алекса Лоусона.

«Растут опасения, что Индия станет «черным ходом» в Европу для российской нефти», — указал Алекс Лоусон.

Он отметил, что импорт нефти из России в Индию всегда был небольшим в связи с высокими расходами на транспортировку. Но сейчас Индия закупает максимальный объем российской нефти – настолько значительный, что Запад озадачен ее судьбой.

Лоусон указал на сложности в отслеживании

поставок нефти, которая уже попала в Индию. Это обусловлено тем, что несколько партий сырой нефти могут прибыть в порт из разных стран, при этом они будут смешаны вместе.

Индия собралась покупать ещё больше российской нефти из-за её цены

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что власти Индии настоятельно рекомендуют государственным нефтяным компаниям импортировать в больших объемах российскую нефть, которая поставляется со скидкой.

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