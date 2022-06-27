В Германии предупредили о возможном новом локдауне

Прекращение поставок российского газа грозит экономике Германии следующим локдауном, во время которого ситуация будет хуже, чем во время пандемии коронавируса. Такое мнение выразил глава Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в понедельник.

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"Если в ближайшее время из России перестанет поступать газ, то зимой у нас возникнет настоящая проблема. Будет хуже, чем во время пандемии коронавируса. Тогда предприятия в принудительном порядке будут полностью или частично отключать [от энергоснабжения], в экономике начнется очередной локдаун. Сокращение поставок газа уже сейчас осложняет заполнение газовых хранилищ на зиму", - сказал Либинг.

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По его словам, сейчас следует ожидать "повсеместный стремительный рост цен на энергию", значительное подорожание потребители ощутят на себе не позднее следующего года.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил 23 июня, что правительство Германии повысило степень готовности реагирования на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех, что должно позволить заполнить газохранилища к зиме, несмотря на сокращение поставок из РФ. Вторая степень означает, что правительство имеет право рекомендовать компаниям экономить газ. Третья степень, о которой речи пока не идет, объявляется, если рынок сам уже не в состоянии обеспечить снабжение газом. В этом случае роль распределителя берет на себя Федеральное сетевое агентство ФРГ, оно принимает решения о том, кто получает газ в приоритетном порядке.