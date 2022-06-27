Байден анонсировал повышение пошлин на российские товары

Президент США Джо Байден объявил о решении повысить пошлины на некоторые позиции российского импорта.

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По его словам, данная мера принята в связи с приостановкой нормальных торговых связей с Россией.

"Я пришел к заключению, что повышение... ставок пошлин до 35% ad valorem (сообразно цене) на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не был запрещен, оправдано и отвечает внешнеполитическим интересам США, – приводит РИА Новости текст прокламации, которую подписал американский лидер.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов приняли решение о введении антидемпинговых пошлин на азотные удобрения из России по итогам анализа поставок, осуществлявшихся с апреля 2020 года по март 2021 года.