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1 час назад

Байден принял решение о повышении пошлин на ряд импортируемых из России товаров

Москва24

Президент США Джо Байден объявил о решении повысить пошлины на некоторые позиции российского импорта.

Байден анонсировал повышение пошлин на российские товары
Фото: AP Photo/Andrew HarnikAP Photo/Andrew Harnik

По его словам, данная мера принята в связи с приостановкой нормальных торговых связей с Россией.

"Я пришел к заключению, что повышение... ставок пошлин до 35% ad valorem (сообразно цене) на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не был запрещен, оправдано и отвечает внешнеполитическим интересам США, – приводит РИА Новости текст прокламации, которую подписал американский лидер.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов приняли решение о введении антидемпинговых пошлин на азотные удобрения из России по итогам анализа поставок, осуществлявшихся с апреля 2020 года по март 2021 года.

По данным Минфина США, средневзвешенная демпинговая разница для группы компаний "Акрон" составляет около 8%, при этом для компаний "Азот", "Невинномысский Азот" и EuroChem данный показатель составляет 23,9%, "КуйбышевАзот" и ГК "Азот" – более 122%.

Экономика,Джозеф Байден,Куйбышевазот,Акрон,Казначейство США,
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