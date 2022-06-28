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1 час назад

Что заменит доллар после обрушения

Елена Прошина

Главная американская валюта в будущем может потерять свой спрос. В таком случае золото снова станет единой мерой стоимости по всему миру. Об этом заявил российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».

Что заменит доллар после обрушения
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что доллар может фактически обрушиться из-за кредитно-денежной власти США, которые уже больше ста лет «создавали деньги из воздуха». Эксперт выразил уверенность, что подобный подход не может продолжаться вечно, и однажды этот механизм развалится изнутри.

При этом Катасонов отметил, что вследствие многолетней гегемонии доллара эта валюта стала самым ликвидным активом. По этой причине его падение станет большим ударом для всех, кто хранит валюту в своих золотовалютных резервах или на банковских счетах, делая в ней свои накопления.

Однако Катасонов подчеркнул, что даже при тотальном обрушении доллара ему быстро найдут замену. Он предположил, что в этой роли может выступить золото, которое вновь станет единой мерой стоимости по всей планете. Эксперт считает, что именно поэтому государству не следует тратить свой золотой запас, так как в будущем этот драгоценный металл будет цениться гораздо больше.

Экономика,Валентин Катасонов,
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