Лидеры G7 обсуждают потолок цен на российский газ

Лидеры стран «Большой семерки» обсуждают возможность введения предельных цен на газ из России. Соответствующий вопрос будет поручено проработать профильным министерствам стран G7, передает Bloomberg.

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По данным издания, на введении потолка цен на российский газ настаивает премьер-министр Италии Марио Драги. Поручение будет объявлено после завершения саммита в Баварии.