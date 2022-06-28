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28 июня

Bloomberg: лидеры стран «Большой семерки» обсуждают потолок цен на российский газ

BFM.RU

Лидеры стран «Большой семерки» обсуждают возможность введения предельных цен на газ из России. Соответствующий вопрос будет поручено проработать профильным министерствам стран G7, передает Bloomberg.

Лидеры G7 обсуждают потолок цен на российский газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, на введении потолка цен на российский газ настаивает премьер-министр Италии Марио Драги. Поручение будет объявлено после завершения саммита в Баварии.

В настоящий момент ведутся переговоры по формулировкам общего заявления. Также Bloomberg сообщает, что в нем будет упомянут механизм ограничения цен на нефть из РФ.

Экономика,Цена на нефть,Марио Драги,
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