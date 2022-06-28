Кипр ответил на требование США запретить перевозку российской нефти

Министр финансов Кипра Константинос Петридис обеспокоен планами США запретить судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Накануне, 27 июня, состоялась встреча министра финансов США Джанет Йеллен и Петридиса. Сторонам удалось обсудить возможность установления предела цен на российскую нефть, а также смягчение последствий для мировой экономики.
Как утверждают источники агентства, власти США пытаются добиться того, чтобы Кипр запретил судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть в третьи страны. Однако Петридес обеспокоился данным вопросом. Он подчеркнул, что многие другие страны не вводят ограничительных мер против российской стороны.
После введения Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти цены резко выросли. Россия, в свою очередь, перенаправила крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Азию - Индию и Китай.
CNN Business ранее сообщил, что Европа и Соединенные Штаты приняли решение запретить импорт российской нефти, чтобы лишить Кремль одного из важнейших источников дохода. Однако, как отмечается, план нанести ущерб российскому руководству не сработал.