Канцлер Германии Олаф Шольц использовал встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы обсудить более тесные энергетические связи, пишет Bloomberg.

Германия хочет импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из Канады, чтобы заменить российский газ, от которого она по-прежнему зависит более чем на треть от своего импорта. Германия и Канада обсуждают варианты строительства терминала СПГ на восточном побережье Канады для экспорта в Европу.

Канада является одним из крупнейших в мире производителей природного газа, но у нее есть недостаток инфраструктуры. Строительство нового СПГ-терминала может занять десятилетие и, вероятно, столкнется с ожесточенным сопротивлением со стороны экологических групп. Однако есть терминал, принадлежащий испанской фирме Repsol SA, который можно относительно быстро преобразовать в экспортный, отметило издание.