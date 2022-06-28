Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
49 минут назад

Германия захотела заменить российский газ канадским

Lenta.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц использовал встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы обсудить более тесные энергетические связи, пишет Bloomberg.

Германия хочет импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из Канады, чтобы заменить российский газ, от которого она по-прежнему зависит более чем на треть от своего импорта. Германия и Канада обсуждают варианты строительства терминала СПГ на восточном побережье Канады для экспорта в Европу.

Канада является одним из крупнейших в мире производителей природного газа, но у нее есть недостаток инфраструктуры. Строительство нового СПГ-терминала может занять десятилетие и, вероятно, столкнется с ожесточенным сопротивлением со стороны экологических групп. Однако есть терминал, принадлежащий испанской фирме Repsol SA, который можно относительно быстро преобразовать в экспортный, отметило издание.

Кипр ответил на требование США запретить перевозку российской нефти

23 июня министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ сталкивается с газовым кризисом, а жители и предприятия должны сократить потребление газа — «сейчас, летом, а затем и зимой». Также он объявил о начале второй из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису.

Экономика,Видео,Роберт Хабек,Олаф Шольц,Джастин Трюдо,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители