Тарифы ЖКУ предложили устанавливать по-новому

Тарифы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) предложили устанавливать на новый срок — не менее, чем на пять лет. Законопроект об этом разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Авторы инициативы отметили, что корректировать тарифы чаще можно будет в исключительных случаях — перечень причин установит правительство. Согласно документу, ставки на год вперед будут определяться до 20 декабря. Кроме того, специалисты предложили установить единый метод сравнительного анализа (эталонных расходов) на ЖКХ, метод экономически обоснованных расходов, метод индексации, а также метод доходности инвестиционного капитала.

На данный момент тарифы ЖКУ устанавливают на полгода. Необходимость новых правил в ФАС объяснили большим числом жалоб из-за разногласий между гражданами, коммунальщиками и управляющими компаниями. Власти планируют, что инициатива снизит число негативных обращений и сделает расчет тарифов более прозрачным для россиян.