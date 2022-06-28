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1 час назад

В Кремле отреагировали на заявление Moody's о дефолте России

Российская Газета

Агентство Moody's перестало рейтинговать Россию, поэтому затруднительно оценивать его заявление, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на заявление Moody's о дефолте России
Фото: ТАССТАСС

Россия допустила дефолт по евробондам, утверждает рейтинговое агентство Moody's.

"Что касается Moody's, то оно совсем недавно отказалось рейтинговать Россию, если мы правильно понимаем. Означает ли это (заявление о дефолте), что Moody's возобновило процесс рейтингования? Агентство должно, наверное, пояснить", - сказал Песков журналистам.

Moody's: Россия допустила дефолт по евробондам

По его словам, возможная подготовка судебных исков к западным финансовым институтам, из-за действий которых выплаты по двум купонам российских евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода - "вопрос для глубокого анализа наших юристов, финансовых ведомств, которые этим занимаются".

Экономика,Дмитрий Песков,Moody's,
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