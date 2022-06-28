В Кремле отреагировали на заявление Moody's о дефолте России

"Что касается Moody's, то оно совсем недавно отказалось рейтинговать Россию, если мы правильно понимаем. Означает ли это (заявление о дефолте), что Moody's возобновило процесс рейтингования? Агентство должно, наверное, пояснить", - сказал Песков журналистам.