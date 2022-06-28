В Кремле отреагировали на заявление Moody's о дефолте России

Агентство Moody's перестало рейтинговать Россию, поэтому затруднительно оценивать его заявление, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия допустила дефолт по евробондам, утверждает рейтинговое агентство Moody's.
"Что касается Moody's, то оно совсем недавно отказалось рейтинговать Россию, если мы правильно понимаем. Означает ли это (заявление о дефолте), что Moody's возобновило процесс рейтингования? Агентство должно, наверное, пояснить", - сказал Песков журналистам.
По его словам, возможная подготовка судебных исков к западным финансовым институтам, из-за действий которых выплаты по двум купонам российских евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода - "вопрос для глубокого анализа наших юристов, финансовых ведомств, которые этим занимаются".