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1 час назад

Кремль удивило заявление Moody's о дефолте РФ

Лера Букина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Moody's о якобы дефолте России, напомнил о том, что агентство ранее отказалось рейтинговать РФ. В этой связи, по словам представителя Кремля, компании следует пояснить, что это означает, передает ТАСС.

Пескову задали вопрос о том, собирается ли Москва готовить судебные иски к западным финансовым институтам, из-за действий которых выплаты по двум купонам российских евробондов не получили держатели облигаций в течение льготного периода. Представитель Кремля заявил, что «это вопрос для глубокого анализа наших юристов, финансовых ведомств, которые этим занимаются».

«Что касается Moody's, то оно совсем недавно отказалось рейтинговать Россию, если мы правильно понимаем. Означает ли это [заявление о якобы дефолте РФ], что Moody's возобновило процесс рейтингования? Агентство должно, наверное, пояснить», - указал Песков.

Moody's: Россия допустила дефолт по евробондам

Напомним, что международное рейтинговое агентство Moody's ранее сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. 27 июня держатели облигации не получили выплаты по двум купонам евробондов в течение льготного периода.

Экономика,Видео,Дмитрий Песков,
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