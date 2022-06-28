Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

ОАЭ и Саудовская Аравия не захотели нарастить добычу нефти

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что два ключевых члена ОПЕК — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия — едва ли будут наращивать добычу нефти, чтобы остановить рост цен, пишет Reuters.

ОАЭ и Саудовская Аравия отказались нарастить добычу нефти
Фото: ТАССТАСС

Макрон в разговоре с американским президентом Джо Байденом упомянул о телефонном звонке президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Последний заявил, что производственные мощности страны уже находятся на максимуме.

Саудовская Аравия в краткосрочной перспективе способна увеличить добычу только на 150 тысяч баррелей в сутки. Для больших объемов королевству потребуется около шести месяцев, отмечает агентство. США хотят добиться от крупнейших производителей нефти значительно наращивания добычи, что поможет восстановить баланс спроса и предложения на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» (G7) обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования. В начале июня Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России. Среди ограничений — частичный отказ от закупок нефти у Москвы.

Экономика,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,ОПЕК,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители