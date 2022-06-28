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1 час назад

Шольц рассказал об условиях для снятия санкций с России

Lenta.ru

Санкции против России будут отменены только после заключения «справедливого мира» с Украиной. Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита G7 в немецком городе Эльмау, передал ТАСС.

Шольц рассказал об условиях для снятия санкций с России
Фото: ТАССТАСС

Он также заявил, что страны Запада солидарны в своем намерении не позволить России победить в конфликте с Украиной и наращивать экономическое давление на нее.

«Мы будем продолжать увеличивать экономическую и политическую цену этой войны для президента [России Владимира] Путина и его режима», — заявил политик.

Ранее Шольц заявил, что для восстановления Украины необходимо создать новый «план Маршалла». По словам Шольца, восстановление Украины потребует дополнительных средств, поэтому новый план должен быть хорошо разработан.

Экономика,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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