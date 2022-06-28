Названы последствия действий США против российской нефти

Власти США могут оказывать давление на компании, которые закупают российскую нефть, что, в свою очередь, побудит Россию увеличить дисконт. Об этом заявил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Лентой.ру».
«В связи с тем, что у правительства США есть возможность вводить санкции против любого банка мира, это ставит под угрозу работу части компаний, которые планируют покупать российскую нефть. Допускаю, что данная инициатива может увеличить дисконт, с которой продается российская нефть в Азии, так как покупатели должны будут скорректировать цены закупки с учетом возможных санкций, но это не мотивирует российские компании на продажу нефти в Европу», - подчеркнул специалист.
Демидов не исключает усиления давления на Индию, Турцию и Китай для обеспечения прозрачности их нефтяных сделок.
Как писало ранее агентство Рейтер, ссылаясь на источник в правительстве Германии, страны G7 рассматривают установление предельных цен на российскую нефть.
«Ограничение цены и сопутствующий риск вторичных санкций, таких как блокирование банков, страховых компаний, перевозчиков, которые вовлечены в "нелегальную" продажу нефти из России, дадут им значительно больше рычагов влияния», - указал эксперт.
Это, в свою очередь, еще больше снизит цены на российскую нефть, считает аналитик.
Ранее Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщило, что США призывают Кипр запретить судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть в третьи страны.