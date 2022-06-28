Названы последствия действий США против российской нефти

«В связи с тем, что у правительства США есть возможность вводить санкции против любого банка мира, это ставит под угрозу работу части компаний, которые планируют покупать российскую нефть. Допускаю, что данная инициатива может увеличить дисконт, с которой продается российская нефть в Азии, так как покупатели должны будут скорректировать цены закупки с учетом возможных санкций, но это не мотивирует российские компании на продажу нефти в Европу», - подчеркнул специалист.