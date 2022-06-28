В России оценили планы Польши выставить счет "Газпрому"

Эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с "Рамблером" прокомментировал планы властей Польши получить компенсацию от "Газпрома" за решение остановить поставки газа в страну.
Контракт, по которому они собираются судиться, - "Ямальский контракт", как его называют, - подразумевал, что поставка газа будет до конца 2022 года. И они пользуются тем, что "Газпром" выдвинул ультиматум: либо за апрельские поставки вы платите по рублевой схеме, либо контракт дальше не может быть исполнен. "Газпром", соответственно, ссылается на президентский указ о том, что ему запрещено принимать какую-либо оплату за поставки газа в недружественные страны, кроме как рублевую. Это изменение российского законодательства, которое "Газпром" считает форс-мажором. То есть он обязан его исполнить. Так же как и европейские компании всегда исполняют европейские санкции. Это же тоже противоречит контрактным обязательствам. Например, если Евросоюз постановил, что что-либо у России нельзя покупать, - они и не покупают, несмотря на то, что, например, у компании подписан контракт. Они говорят: "Нет, у нас тут форс-мажор". Они это относят к форс-мажорным обстоятельствам, когда меняется законодательство. То есть это непредвиденное ранее изменение ситуации. То же самое говорит "Газпром": "У нас произошел форс-мажор, национальное руководство поменяло законодательство, теперь мы не имеем права продавать вам газ по расчетам в долларах и евро, расчеты должны быть произведены именно в рублях. Это независящее от нас обстоятельство". При этом Польша, естественно, говорит: "Нет, это просто нарушение контракта. Вы отказываетесь исполнять контракт в той форме, в которой он был подписан, значит, вы нарушители. Поэтому вы должны платить неустойку". Они по этому основанию будут подавать в арбитраж.
Думаю, здесь вряд ли кто-либо рассчитывает, что "Газпром" будет исполнять решение этого арбитража. Во-первых, арбитраж длится очень долго. Как правило, подобные судебные дела растягиваются на несколько лет, поэтому это решение небыстрое. Скорее всего, речь пойдет о том, что Польша будет приобретать какой-то газ сейчас - с апреля они прекратили закупки у "Газпрома" - и арбитраж в конечном итоге, думаю, все высчитает. Они возьмут ту цену, по которой Польша покупала газ, условно, из второго полугодия 2022 года до момента окончания контракта с "Газпромом", и сравнит с теми ценами, по которым они могли бы покупать газ у "Газпрома" по долгосрочному контракту, этому самому "Ямальскому". Там все понятно, формула была прописана. Соответственно, сразу можно прикинуть, сколько бы стоил газ "Газпрома" и сколько по факту и по каким ценам Польша покупала этот газ. И если у "Газпрома" контракт будет дешевле, тогда он обязан выплатить эту разницу польской государственной компании PGNiG. Вот в чем будет смысл арбитража. Но опять же, он будет длиться долго, потому что это бюрократическая тягомотная процедура. Взыскать с "Газпрома" какие-то деньги будет сложно. "Газпром" будет указывать на форс-мажор, который заключается в изменении законодательства. Тем более что Польша отказалась покупать газ, хотя по сути она бы платила точно такие же деньги. Ничего в этом плане не менялось. Меняется просто валюта расчетов, а формула ценообразования остается. То есть Польша внесла бы в Россию точно такие же суммы. Только по старому контракту она должна была бы отдавать эти деньги "Газпрому", а по новой схеме, которую предлагал "Газпром", - "Газпромбанку". И все. Это единственное отличие. Поэтому "Газпром", если он вообще будет участвовать в этом арбитраже, будет указывать на то, что это было несущественное изменение, которое обоснованно изменением российского законодательства, а не волей компании. Поэтому, во-первых, это форс-мажор, а, во-вторых, Польша спокойно могла бы исполнить эти контрактные обязательства. Это она отказалась исполнять контракт, а не "Газпром".
О текущих закупках газа Польшей
Во-первых, Польша покупает СПГ (сжиженный природный газ), у нее есть приемный терминал. Во-вторых, она покупает российский же газ, просто у Германии. Он приходит по "Северному потоку" и, соответственно, разворачивается на Польшу. Но, видимо, в последние недели, может быть, они так не покупают, потому что Германии сейчас самой не хватает этого газа. Но в конце апреля-начале мая они спокойно приобретали российский газ, перепокупая его у Германии.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Ранее издание Wirtualna Polska со ссылкой на заявление министра государственных активов страны Яцека Сасина сообщило о планах Варшавы выставить счет российскому "Газпрому" за прекращение поставок газа.