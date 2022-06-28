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34 минуты назад

Власти Германии заявили о напряженной ситуации с газом

Lenta.ru

Федеральное сетевое агентство Германии, выполняющее функции регулятора, заявило о сложившейся в стране напряженной ситуации с поставками газа и допустило ее ухудшение в дальнейшем. Соответствующий релиз размещен на сайте ведомства.

Власти Германии заявили о напряженной ситуации с газом
Фото: ТАССТАСС

«Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с предприятиями газовой отрасли. Ситуация напряженная, нельзя исключать ее ухудшения», — говорится в сообщении.

При этом ведомство отметило, что поставки газа в настоящее время стабильны, а заполненность подземных хранилищ в стране составляет 60,26 процента.

В середине июня «Газпром» сообщил о сокращении объемов поставок по газопроводу «Северный поток» со 167 до 67 тысяч кубометров в сутки из-за технических проблем на компрессорной станции «Портовая». Газотурбинный двигатель, эксплуатировавшийся на станции, не был возвращен после ремонта из Канады из-за санкций, еще один не стали отправлять на ремонт и вывели из использования.

Экономика,Газпром,
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