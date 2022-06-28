Макрон призвал страны Запада «лучше сдерживать цены на газ и нефть»

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал западные страны "лучше сдерживать цены на газ и нефть".
"Конфликт на Украине привел к росту цен на энергоносители, что стало шоком для европейцев", - сказал Макрон во вторник на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи.
"Необходимо лучше сдерживать цены на газ и нефть, будь то сырая нефть или же продукты переработки", - заявил французский лидер.
Макрон отметил, что конфликт на Украине "ускорил проекты на ближайшее будущее".
«В краткосрочной перспективе необходимо ускорить экологический переход. Это является одним из наших главных проектов", - сказал он.