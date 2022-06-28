Макрон призвал страны Запада «лучше сдерживать цены на газ и нефть»

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал западные страны "лучше сдерживать цены на газ и нефть".

"Конфликт на Украине привел к росту цен на энергоносители, что стало шоком для европейцев", - сказал Макрон во вторник на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи.