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1 час назад

Макрон призвал страны Запада "лучше сдерживать цены на газ и нефть"

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал западные страны "лучше сдерживать цены на газ и нефть".

Макрон призвал страны Запада «лучше сдерживать цены на газ и нефть»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Конфликт на Украине привел к росту цен на энергоносители, что стало шоком для европейцев", - сказал Макрон во вторник на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи.

"Необходимо лучше сдерживать цены на газ и нефть, будь то сырая нефть или же продукты переработки", - заявил французский лидер.

Макрон отметил, что конфликт на Украине "ускорил проекты на ближайшее будущее".

«В краткосрочной перспективе необходимо ускорить экологический переход. Это является одним из наших главных проектов", - сказал он.

Экономика,Эмманюэль Макрон,
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