Дерипаска озвучил срок восстановления экономики РФ

Россия может диверсифицировать экономику за 8-9 лет по инерционному сценарию. При активном проведении реформ ей это удастся сделать в два раза быстрее, заявил миллиардер Олег Дерипаска на встрече в Высшей школе бизнеса МГУ им. Ломоносова, передает РИА Новости.
«Те успехи, которые экономика сейчас показывает, дают мне возможность сказать, что, если государство не будет адаптироваться к этому, то Россия восстановит гораздо более диверсифицированную экономику уже через 8-9 лет. Если государство в состоянии адаптироваться к потребностям, необходимым для сохранения рыночной части, поддержания конкурентоспособности, создания собственного долгового рынка, то это уже произойдет за четыре года», - указал он.
Комментируя запрос российского бизнеса, Дерипаска заявил, что предпринимателям нужна декриминализация «экономических статей», по которым сейчас осуждены сотни тысяч человек, потенциал которых потерян для страны.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия за шагом нормализует экономическую ситуацию. По словам главы государства, российские предприниматели, органы власти работали собрано и профессионально, граждане проявили сплоченность и ответственность.