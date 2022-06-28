Дерипаска озвучил срок восстановления экономики РФ

«Те успехи, которые экономика сейчас показывает, дают мне возможность сказать, что, если государство не будет адаптироваться к этому, то Россия восстановит гораздо более диверсифицированную экономику уже через 8-9 лет. Если государство в состоянии адаптироваться к потребностям, необходимым для сохранения рыночной части, поддержания конкурентоспособности, создания собственного долгового рынка, то это уже произойдет за четыре года», - указал он.