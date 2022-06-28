Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
1 час назад

Дерипаска озвучил срок восстановления экономики РФ

Лера Букина

Россия может диверсифицировать экономику за 8-9 лет по инерционному сценарию. При активном проведении реформ ей это удастся сделать в два раза быстрее, заявил миллиардер Олег Дерипаска на встрече в Высшей школе бизнеса МГУ им. Ломоносова, передает РИА Новости.

Дерипаска озвучил срок восстановления экономики РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Те успехи, которые экономика сейчас показывает, дают мне возможность сказать, что, если государство не будет адаптироваться к этому, то Россия восстановит гораздо более диверсифицированную экономику уже через 8-9 лет. Если государство в состоянии адаптироваться к потребностям, необходимым для сохранения рыночной части, поддержания конкурентоспособности, создания собственного долгового рынка, то это уже произойдет за четыре года», - указал он.

Комментируя запрос российского бизнеса, Дерипаска заявил, что предпринимателям нужна декриминализация «экономических статей», по которым сейчас осуждены сотни тысяч человек, потенциал которых потерян для страны.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия за шагом нормализует экономическую ситуацию. По словам главы государства, российские предприниматели, органы власти работали собрано и профессионально, граждане проявили сплоченность и ответственность.

Экономика,Олег Дерипаска,Владимир Путин,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители