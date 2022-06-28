Fitch оценило сроки замещения ЕС поставок газа из РФ

Евросоюзу может потребоваться более трех лет для того, чтобы возместить полное прекращение поставок российского газа. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе международного рейтингового агентства Fitch.

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"Ограничения, связанные с поставками и инфраструктурой, означают, что ЕС может потребоваться более трех лет, чтобы компенсировать полное прекращение поставок российского газа", - считают аналитики агентства.

При этом они пояснили, что внезапная остановка поставок газа из РФ не является "базовым сценарием", а представляет риск.

Fitch отмечает, что Словакия, Венгрия и Чехия "наиболее подвержены [риску] внезапного прекращения поставок российского газа в страны ЕС среди стран Центральной и Восточной Европы". При этом Польша, Литва и Румыния наименее уязвимыми при таком сценарии.