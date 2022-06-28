Fitch оценило сроки замещения ЕС поставок газа из РФ

Евросоюзу может потребоваться более трех лет для того, чтобы возместить полное прекращение поставок российского газа. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе международного рейтингового агентства Fitch.
"Ограничения, связанные с поставками и инфраструктурой, означают, что ЕС может потребоваться более трех лет, чтобы компенсировать полное прекращение поставок российского газа", - считают аналитики агентства.
При этом они пояснили, что внезапная остановка поставок газа из РФ не является "базовым сценарием", а представляет риск.
Fitch отмечает, что Словакия, Венгрия и Чехия "наиболее подвержены [риску] внезапного прекращения поставок российского газа в страны ЕС среди стран Центральной и Восточной Европы". При этом Польша, Литва и Румыния наименее уязвимыми при таком сценарии.
Как указывает агентство, регион столкнется со значительными макроэкономическими потрясениями, во многих случаях будут наблюдаться "отрицательный рост и возросшая инфляция". Различия в смягчающих факторах означают, что последствия для государств будут сильно отличаться. Так, Словакия, Венгрия и Чехия сочетают "высокую зависимость от российского газа с отсутствием жизнеспособных альтернативных источников энергии" в краткосрочной перспективе, а Польша, Литва и Румыния по большей части обеспечили себе альтернативные поставки газа или имеют существенное внутреннее производство.