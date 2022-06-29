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26 минут назад

Набиуллина: Управляемый курс рубля снизит независимость денежно-кредитной политики

Парламентская газета

Управляемый курс рубля приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики страны, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Набиуллина выступила против управляемого курса рубля
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, политика плавающего курса позволяет экономике адаптироваться к изменившимся условиям, а попытки добиться курса, сохранявшегося при прежних условиях, приведут к образованию искусственного курса.

«Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть, мы привязываемся к валютам чужих стран. Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся», — цитирует Набиуллину РИА «Новости».

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что любые идеи, связанные с таргетированием курса национальной валюты, в случае их реализации приведут к снижению эффективности и потери суверенитета проводимой экономической политики. Установление фиксированного обменного курса, по его словам, фактически является отказом от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу государства, к валюте которой привязывают курс рубля.

Экономика,Алексей Заботкин,Эльвира Набиуллина,Российский союз промышленников и предпринимателей,
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