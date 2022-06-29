Набиуллина выступила против управляемого курса рубля

Управляемый курс рубля приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики страны, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
По ее словам, политика плавающего курса позволяет экономике адаптироваться к изменившимся условиям, а попытки добиться курса, сохранявшегося при прежних условиях, приведут к образованию искусственного курса.
«Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть, мы привязываемся к валютам чужих стран. Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся», — цитирует Набиуллину РИА «Новости».
Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что любые идеи, связанные с таргетированием курса национальной валюты, в случае их реализации приведут к снижению эффективности и потери суверенитета проводимой экономической политики. Установление фиксированного обменного курса, по его словам, фактически является отказом от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу государства, к валюте которой привязывают курс рубля.