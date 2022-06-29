Минфин назвал способ стабилизировать курс рубля

Иностранная валюта является токсичной, однако Минфин РФ готов регулировать курс российской валюты к евро и доллару через кросс-курсы валют дружественных стран. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает агентство «Прайм».

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Он сообщил о необходимости стимулировать импорт для стабилизации курса рубля.

После начала спецоперации РФ на Украине рубль сильно ослаб по отношению к основным иностранным валютам. Во время торгов на бирже стоимость американской валюты доходила до 120 рублей, европейской — до 127 рублей. Однако ситуация на валютном рынке начала кардинально меняться после перевода расчетов по газовым контрактам в рубли. В среду утром европейская валюта упала ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 года. Курс доллара опустился ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года.

Также рубль стал укреплять свои позиции на фоне роста экспорта из-за падения импорта и жестких ограничений на покупку валюты. С конца февраля экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, а цены на сырье повышались. Позднее доля была снижена до 50%, а 10 июня требование отменили.

Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что